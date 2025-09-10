Merck va supprimer son centre de recherche pharmaceutique londonien, d'un coût de 1,35 milliard de dollars, selon le FT

Le fabricant américain de médicaments Merck MRK.N a abandonné un centre de recherche londonien d'un milliard de livres (1,35 milliard de dollars) et va licencier plus de 100 scientifiques, a rapporté le Financial Times mercredi.

(1 dollar = 0,7382 livre)