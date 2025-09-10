Merck va supprimer le centre de recherche pharmaceutique de Londres

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N a déclaré mercredi qu'il mettait fin à ses activités de recherche à Londres, citant l'environnement commercial difficile du Royaume-Uni, et qu'il relocaliserait l'activité de recherche sur des sites existants, principalement aux États-Unis.

Le fabricant américain de médicaments ne prévoit plus d'occuper le site de Belgrove House à King's Cross, qui devait ouvrir ses portes en 2027. Ce déménagement affectera environ 125 membres du personnel.

Les sociétés pharmaceutiques ont renforcé leurs investissements aux États-Unis dans le contexte des menaces tarifaires de l'administration Trump et des pressions exercées pour que la fabrication soit davantage transférée aux États-Unis.

Merck a déclaré que sa décision "reflète les défis du Royaume-Uni qui ne fait pas de progrès significatifs pour remédier au manque d'investissement dans l'industrie des sciences de la vie et à la sous-évaluation globale des médicaments et des vaccins innovants par les gouvernements britanniques successifs."

L'entreprise a également l'intention de quitter les laboratoires occupés au London Bioscience Innovation Centre et au Francis Crick Institute d'ici à la fin de l'année 2025.

Au début de l'année, Merck a annoncé une série d'investissements majeurs aux États-Unis , dont une usine d'un milliard de dollars dans le Delaware pour produire des produits biologiques et son médicament phare contre le cancer, le Keytruda, qui devrait créer plus de 4 500 emplois.

L'usine devrait être opérationnelle d'ici 2028, et la production de médicaments expérimentaux devrait commencer d'ici 2030.

Merck a également inauguré en mars une installation d'un milliard de dollars sur son site de Caroline du Nord.

L'unité de santé animale de l'entreprise investira également 895 millions de dollars pour agrandir son site de production et de R&D du Kansas, dans le cadre d'un investissement américain plus large de 9 milliards de dollars jusqu'en 2028.