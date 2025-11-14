 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 156,87
-0,92%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck va s’offrir Cidara Therapeutics pour 9,2 milliards de dollars
information fournie par AOF 14/11/2025 à 16:27

(AOF) - Merck (+0,95%, à 93,81 dollars), via une filiale, a conclu un accord définitif pour l’acquisition de Cidara Therapeutics (+105,27%, à 217,57 dollars). Pour cette opération, la société biopharmaceutique a proposé 221,50 dollars par action en numéraire, pour une valeur totale de transaction d’environ 9,2 milliards de dollars. L’objectif pour Merck est de mettre la main sur CD388, un antiviral potentiellement premier de sa catégorie, à longue durée d’action, conçu pour prévenir la grippe chez les individus présentant un risque accru de complications.

Ce produit est actuellement évalué dans une étude de phase 3 et les résultats de phase 2b lui ont permis de recevoir des autorités sanitaires américaines la désignation de Breakthrough Therapy. Cette désignation de thérapie révolutionnaire permet une procédure accélérée outre-Atlantique pour le développement et l'évaluation d'un médicament, permettant son arrivée plus rapide sur le marché.

Les résultats de phase 2b ont été convaincants et ont démontré le potentiel de CD388 à offrir une option supplémentaire aux vaccins et antiviraux pour répondre aux besoins insuffisamment couverts en matière de prévention de la grippe.

Pour le Dr. Dean Y. Li, président de Merck Research Laboratories : " Cette acquisition élargit et complète notre portefeuille et notre pipeline dans le domaine respiratoire ".

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2026.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MERCK
93,830 USD NYSE +0,96%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank