Merck va revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour la prochaine décennie, porté par l'optimisme suscité par ses nouveaux médicaments

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(Version remaniée incluant les commentaires de la société issus de la conférence téléphonique tout au long du texte, mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

par Michael Erman et Kamal Choudhury

Merck MRK.N a annoncé jeudi son intention de revoir à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires lié aux nouveaux produits pour la décennie à venir, porté par les récents succès des essais cliniques et ses acquisitions, alors que la société se prépare à la perte de la protection par brevet de son médicament anticancéreux phare, le Keytruda.

Robert Davis, directeur général de Merck, a déclaré que ses prévisions de janvier, tablant sur un chiffre d’affaires de 70 milliards de dollars d’ici le milieu des années 2030 pour son portefeuille émergent de nouveaux médicaments, n’avaient pas pris en compte l’impact potentiel des résultats positifs des essais cliniques et de certains autres nouveaux actifs, tels que l’accord conclu avec Terns Pharma et un médicament expérimental à base d’anticorps bispécifiques PD-1/VEGF.

« Ce que nous avons observé jusqu’à présent me donne une grande confiance, et renforce ma confiance dans cet objectif de 70 milliards de dollars. C’est pourquoi, comme nous l’avons indiqué, nous prévoyons désormais de revoir ce chiffre à la hausse », a déclaré M. Davis lors d’une conférence téléphonique consacrée aux résultats et aux perspectives de l’entreprise.

L’action Merck a progressé de plus de 4% en milieu de séance.

M. Davis a souligné le potentiel d’une large utilisation du traitement anticancéreux expérimental sacituzumab tirumotecan , ou sac-TMT, ainsi que les perspectives plus favorables pour le vaccin anticancéreux personnalisé à ARNm intismeran, développé en collaboration avec Moderna MRNA.O , après que les données d’une étude de phase avancée ont montré qu’il réduisait de 42% le risque de décès ou de récidive du mélanome en association avec Keytruda.

L'action Merck a progressé de 12% en août lorsque les sociétés ont annoncé le succès de l'essai sans communiquer les données proprement dites.

« Lorsque je passe en revue l’ensemble de notre portefeuille, je suis très confiant quant à notre position actuelle et à notre capacité à gérer la perte d’exclusivité du Keytruda », a déclaré M. Davis, faisant référence à la perte d’exclusivité du médicament le plus vendu de Merck.

Ces perspectives optimistes à long terme s’accompagnent de résultats du troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, grâce à une forte demande pour le Keytruda, le Winrevair (médicament contre l’hypertension artérielle pulmonaire) et le vaccin Gardasil contre le HPV.

Merck a enregistré au troisième trimestre un chiffre d’affaires de 18,1 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 2,49 dollars par action, deux chiffres supérieurs aux estimations de Wall Street, selon les données de LSEG.

Environ 550 millions de dollars de chiffre d’affaires trimestriel ont été générés par un calendrier favorable d’achats et de gestion des stocks aux États-Unis pour le Keytruda, le Gardasil et le Winrevair, un effet que Merck s’attend à voir s’estomper en grande partie au cours du quatrième trimestre et en 2027.

Les ventes de l’immunothérapie Keytruda — jusqu’à récemment le médicament le plus vendu au monde — ont augmenté de 6% par rapport au même trimestre de l’année précédente pour atteindre 8,6 milliards de dollars, dépassant les estimations de 8,0 milliards de dollars. Ce chiffre inclut 830 millions de dollars provenant de Keytruda QLEX, la nouvelle formulation sous-cutanée récemment approuvée.

Les ventes de Gardasil, qui prévient les cancers liés au papillomavirus humain, ont progressé de 14% pour atteindre un peu moins de 2 milliards de dollars, soutenues par des achats anticipés des Centres américains de contrôle et de prévention des maladies (CDC). Les ventes de Winrevair ont bondi de 94% pour atteindre 694 millions de dollars, dépassant les prévisions de 645 millions de dollars.

Merck a revu à la hausse la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année et table désormais sur un chiffre compris entre 66,8 et 67,3 milliards de dollars. La société a également relevé ses prévisions de bénéfice ajusté à un montant compris entre 2,77 et 2,82 dollars par action.

À l’horizon 2027, la société a déclaré s’attendre à une « croissance modérée de son chiffre d’affaires », les gains générés par les nouveaux médicaments et la santé animale étant partiellement compensés par une perte de plus de 2 milliards de dollars due à la concurrence des génériques et à l’expiration des brevets sur des produits plus anciens.

Le laboratoire pharmaceutique a également indiqué qu’il s’attendait à un ralentissement de la croissance de Keytruda, celui-ci approchant son pic de chiffre d’affaires pour certaines de ses nombreuses indications approuvées.

Merck a dépensé des milliards dans des acquisitions afin de réduire sa dépendance vis-à-vis du Keytruda avant que celui-ci ne commence à perdre la protection de ses brevets aux États-Unis en 2028.

Carter Gould, analyste chez Cantor, a déclaré que les investisseurs restaient attentifs aux « mises à jour progressives du pipeline » de Merck, en particulier au calendrier des essais cliniques pour le sac-TMT et à la prochaine série de données concernant le vaccin anticancéreux à ARNm.