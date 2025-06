Merck: va présenter ses avancées en R&D sur le VIH information fournie par Cercle Finance • 24/06/2025 à 15:01









(CercleFinance.com) - Merck annonce que ses équipes scientifiques et commerciales animeront un événement virtuel destiné aux investisseurs le 17 juillet 2025, consacré à son portefeuille de recherche en traitement et prévention du VIH.



La présentation sera accessible en ligne en écoute libre, tandis que les investisseurs institutionnels et analystes pourront poser des questions via une ligne téléphonique dédiée.



Engagée depuis plus de 35 ans dans la recherche sur le VIH, Merck développe actuellement de nouvelles options antivirales destinées à améliorer la gestion et la prévention de l'infection.



L'entreprise met l'accent sur l'innovation, les partenariats au sein de la communauté mondiale du VIH et l'élargissement de l'accès, dans le but de contribuer à l'éradication de l'épidémie.







