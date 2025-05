Merck: va présenter ses avancées dans l'hypertension (HTAP) information fournie par Cercle Finance • 16/05/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Merck annonce que de nouvelles données cliniques et de recherche sur l'hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) seront présentées à l'occasion du congrès de l'American Thoracic Society, du 16 au 21 mai 2025 à San Francisco.



Neuf présentations mettront en avant les résultats liés au Winrevair (sotatercept-csrk), incluant une analyse groupée de différentes études (Pulsar, Spectra, Stellar) et de l'étude en cours (Soteria).



Par ailleurs, d'autres analyses porteront aussi sur la survie globale et l'impact de la maladie dans différentes populations.



Selon le Dr Eliav Barr, directeur médical de Merck Research Laboratories, les résultats présentés viendront 'renforcer les données en faveur de Winrevair'.







Valeurs associées MERCK 75,880 USD NYSE +1,43%