Merck: une pilule prophylactique pré-exposition au VIH entre en phase 3 information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 16:41









(CercleFinance.com) - Merck a annoncé lundi le lancement de deux essais cliniques de phase 3 visant à évaluer la sécurité et l'efficacité d'un comprimé expérimental à prise mensuelle pour la prophylaxie pré-exposition (PrEP) contre le VIH.



Ces études visent à mesurer l'efficacité du MK-8527 chez des populations à risque accru d'exposition au VIH-1, en particulier les femmes d'Afrique subsaharienne et les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes, deux groupes durement frappés par l'épidémie de VIH.



Le recrutement de ces essais, conduit avec la Fondation Gates, débutera au mois d'août 2025 dans 16 pays.



Le premier essai doit inclure 4390 personnes sexuellement actives pouvant bénéficier de la PrEP, tandis que le second doit recruter 4580 femmes sexuellement actives âgées de 16 à 30 ans, principalement au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda.



Selon les données de l'ONUSIDA, encore 1,3 million de personnes ont contracté le VIH en 2023, soulignant l'importance de développer de nouvelles options thérapeutiques, telles que cette pilule orale mensuelle expérimentale.





