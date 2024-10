Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck: signe une collaboration avec Exelixis information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 15:04









(CercleFinance.com) - Exelixis et Merck signent une collaboration en vue du développement clinique pour évaluer le zanzalintinib expérimental en association avec KEYTRUDA® (pembrolizumab) dans le cancer de la tête et du cou et en association avec WELIREG® (belzutifan) dans le carcinome à cellules rénales.



Selon les termes de cette collaboration, Merck fournira KEYTRUDA pour l'essai pivot de phase 3 STELLAR-305 en cours, parrainé par Exelixis, dans le traitement du HNSCC-L1 positif récurrent ou métastatique non traité auparavant.



De plus, Merck parrainera un essai de phase 1/2 et deux essais pivots de phase 3 dans le RCC. Merck financera l'une de ces études de phase 3, et Exelixis cofinancera l'essai de phase 1/2 et l'autre étude de phase 3, ainsi que le zanzalintinib et le cabozantinib. Exelixis conserve tous les droits commerciaux et de marketing mondiaux sur le zanzalintinib.



' Merck demeure déterminée à tirer parti des progrès réalisés à ce jour en évaluant stratégiquement le potentiel de nouveaux régimes combinés afin d'améliorer les résultats pour un plus grand nombre de patients. ' a déclaré le Dr Marjorie Green, vice-présidente principale et responsable de l'oncologie, développement clinique mondial, Merck Research Laboratories.





