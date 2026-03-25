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Merck se rapproche d'un accord de 6 milliards de dollars en espèces pour l'achat de Terns Pharma, selon le FT
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 02:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N se rapproche d'un accord d'environ 6 milliards de dollars en espèces pour acheter la société de biotechnologie Terns Pharma TERN.O , a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec le sujet.

Les pourparlers entre Merck et Terns étaient à un stade avancé et un accord pourrait être conclu dans les prochains jours, a ajouté le rapport.

Merck et Terns Pharma n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Fusions / Acquisitions

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MERCK
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TERNS PHARMA
50,0000 USD NASDAQ +0,79%
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