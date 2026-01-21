Merck s'associe à une coalition mondiale de la santé pour développer un vaccin abordable contre le virus Ebola

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N et la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) ont annoncé mercredi leur partenariat dans le cadre d'un programme de 30 millions de dollars visant à développer une version actualisée du vaccin contre le virus Ebola du fabricant de médicaments, afin d'en améliorer l'abordabilité et l'accès pour les pays à revenus faibles et moyens.

Cette collaboration permettra d'améliorer le processus de fabrication d'Ervebo, le vaccin de Merck contre le virus Ebola pré-qualifié par l'OMS, afin d'augmenter le rendement et de prolonger la durée de conservation, a indiqué la CEPI.

Le processus de production actuel d'Ervebo est complexe, ce qui le rend coûteux et difficile à fabriquer à grande échelle, a indiqué la CEPI. Les améliorations prévues pourraient réduire les coûts et permettre de conserver le vaccin dans un réfrigérateur standard pendant plusieurs mois, a ajouté l'organisation.

Merck travaillera avec Hilleman Laboratories sur le développement du vaccin mis à jour et explorera les options pour fournir les acheteurs du secteur public dans les pays à revenus faibles et moyens à un prix nettement inférieur à celui du vaccin actuel.

La CEPI a déclaré que son financement soutiendra le travail de développement clinique de Hilleman. SK bioscience et IDT Biologika développeront le processus de fabrication de la substance médicamenteuse actualisé et le produit médicamenteux associé.