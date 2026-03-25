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Merck s'apprête à acquérir Terns Pharma pour 6 milliards de dollars afin d'étoffer son portefeuille de produits anticancéreux, selon le FT
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 02:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout des actions, du contexte et de l'historique à partir du paragraphe 2)

Le groupe pharmaceutique Merck MRK.N se rapproche d'un accord d'environ 6 milliards de dollars en numéraire pour acquérir la société de biotechnologie Terns Pharma TERN.O , a rapporté le Financial Times mardi, citant des personnes familières avec le dossier.

Cette acquisition potentielle intervient alors que la société américaine Merck continue de remodeler sa stratégie en matière d'oncologie. L'entreprise est en train d'établir une division dédiée au cancer centrée sur son médicament vedette Keytruda, alors qu'elle se prépare à l'expiration du brevet du médicament en 2028.

Les négociations entre les deux entreprises seraient à un stade avancé, et un accord pourrait être conclu dans les prochains jours, selon le rapport publié mardi.

Merck et Terns Pharma n'ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaire de Reuters.

Suite à cette nouvelle, les actions de Terns Pharma, qui se concentre sur le développement de traitements pour la leucémie myéloïde chronique, ont augmenté d'environ 10 % dans les échanges après les heures de bureau.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MERCK
116,350 USD NYSE +0,59%
TERNS PHARMA
50,0000 USD NASDAQ +0,79%
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