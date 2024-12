Merck s'allie au chinois Hansoh pour un candidat médicament contre les troubles métaboliques

(AOF) - Merck annonce un accord de licence mondial exclusif avec la biotech chinoise Hansoh Pharma, pour son candidat médicament HS-10535, contre les troubles métaboliques. "Grâce à cet accord, nous souhaitons tirer parti de notre expérience dans le domaine de la biologie des incrétines pour évaluer le HS-10535 et sa capacité à apporter des bénéfices cardiométaboliques supplémentaires au-delà de la perte de poids", a déclaré le Dr. Dean Y. Li, président des Merck Research Laboratories.

En vertu de cet accord, Hansoh a accordé à Merck une licence mondiale exclusive pour développer, fabriquer et commercialiser le HS-10535 et recevra un paiement initial de 112 millions de dollars. Le laboratoire américain pourrait verser jusqu'à 1,9 milliard de dollars en paiements d'étape associés au développement, à l'approbation réglementaire et à la commercialisation du candidat, ainsi qu'à des redevances sur les ventes.

