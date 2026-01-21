 Aller au contenu principal
Merck s'allie à CEPI pour rendre le vaccin Ebola plus accessible dans les pays à faibles revenus
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 17:22

Merck a annoncé un partenariat stratégique avec la Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) pour développer une version améliorée et plus abordable de son vaccin contre le virus Ebola, Ervebo . Ce programme, doté de 30 millions de dollars, vise à optimiser la fabrication et la distribution du vaccin afin d'en faciliter l'accès dans les pays à revenu faible et intermédiaire. L'objectif principal est d'accroître le rendement du vaccin et d'améliorer sa durée de conservation, actuellement limitée par un procédé complexe et coûteux peu adapté aux déploiements massifs.

Le projet, mené en collaboration avec Hilleman Laboratories, explorera également des mécanismes de tarification différenciée pour les acheteurs publics. Les partenaires industriels SK bioscience et IDT Biologika seront chargés respectivement du développement du principe actif et de la formulation finale du vaccin. Une amélioration clé envisagée est la possibilité de conserver Ervebo plusieurs mois dans un réfrigérateur standard, ce qui constituerait un avantage logistique décisif pour les zones reculées où les infrastructures de santé sont limitées.

Ce partenariat s'inscrit dans un effort international plus large visant à rendre les vaccins épidémiques plus accessibles et durables. En ciblant spécifiquement les contraintes de production et de distribution, Merck et CEPI ambitionnent de renforcer les capacités de réponse sanitaire dans les régions particulièrement vulnérables aux flambées d'Ebola, tout en posant les bases d'un modèle reproductible pour d'autres maladies à potentiel épidémique.

