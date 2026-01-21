Merck s'allie à CEPI pour rendre le vaccin Ebola plus accessible dans les pays à faibles revenus
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 17:22
Le projet, mené en collaboration avec Hilleman Laboratories, explorera également des mécanismes de tarification différenciée pour les acheteurs publics. Les partenaires industriels SK bioscience et IDT Biologika seront chargés respectivement du développement du principe actif et de la formulation finale du vaccin. Une amélioration clé envisagée est la possibilité de conserver Ervebo plusieurs mois dans un réfrigérateur standard, ce qui constituerait un avantage logistique décisif pour les zones reculées où les infrastructures de santé sont limitées.
Ce partenariat s'inscrit dans un effort international plus large visant à rendre les vaccins épidémiques plus accessibles et durables. En ciblant spécifiquement les contraintes de production et de distribution, Merck et CEPI ambitionnent de renforcer les capacités de réponse sanitaire dans les régions particulièrement vulnérables aux flambées d'Ebola, tout en posant les bases d'un modèle reproductible pour d'autres maladies à potentiel épidémique.
