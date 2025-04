Merck: résultats positifs dans le carcinome de la tête & cou information fournie par Cercle Finance • 28/04/2025 à 10:12









(CercleFinance.com) - Merck rapporte qu'un essai de phase 3 a montré que les Keytruda (pembrolizumab), utilisé en traitement périopératoire pour les patients atteints de carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé (stade III ou IVA), avait permis d'améliorer 'significativement' la survie sans événement (EFS) par rapport au traitement standard seul.



La sécurité de KEYTRUDA est restée conforme aux résultats précédents.



L'essai a également montré une amélioration significative du taux de réponse pathologique majeure (mPR) et une tendance favorable en survie globale (OS).



'Premier essai positif depuis plus de deux décennies chez des patients atteints d'un carcinome épidermoïde de la tête et du cou localement avancé et résécable, la présentation de ces résultats marquants marque un tournant pour ces patients et leurs soignants', a déclaré le Dr Ravindra Uppaluri, co-investigateur principal de l'étude et directeur du service d'oncologie chirurgicale de la tête et du cou du Brigham and Women's Hospital et du Dana-Farber Cancer Institute.



Un dépôt de demande supplémentaire de licence biologique (sBLA) est en cours auprès de la FDA avec une décision attendue pour le 23 juin 2025.





