Merck relève ses objectifs annuels

À l'occasion de la publication de ses résultats trimestriels, Merck fait part d'un relèvement de son objectif de BPA ajusté pour 2026, désormais attendu entre 2,77 et 2,82 USD, contre une fourchette cible précédente allant de 2,66 à 2,76 USD.

Le laboratoire pharmaceutique indique également revoir à la hausse et resserrer ses prévisions de revenus pour l'exercice en cours, relevant son estimation basse de 66,3 à 66,8 MdsUSD, tandis que son estimation haute est maintenue à 67,3 MdsUSD.

Au titre du 3e trimestre 2026, Merck publie un BPA ajusté (non-GAAP) de 2,49 USD, en baisse de 3% (-5% à taux de change constants) en comparaison annuelle, pour un chiffre d'affaires de 18,08 MdsUSD, en croissance de 5% ( 4% à taux de change constants).

Les revenus ont été tirés notamment par une croissance de 93% des ventes de Winrevair, à 694 MUSD, tandis que son médicament phare Keytruda a généré 8,6 MdsUSD de chiffre d'affaires ( 6%) et que l'activité de santé animale a réalisé un chiffre d'affaires de 1,7 MdUSD ( 4%).

"Les avancées présentées le week-end dernier, susceptibles de faire évoluer les pratiques cliniques en oncologie, contribuent à réduire davantage les risques cliniques associés au potentiel considérable à long terme de notre portefeuille de produits en développement avancé", souligne Robert M. Davis.

"Grâce à une dynamique positive dans plusieurs domaines thérapeutiques, je suis de plus en plus confiant dans notre capacité à créer de la valeur à long terme pour les patients et les actionnaires", poursuit le président-directeur général de Merck.