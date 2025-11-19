Merck publie des résultats positifs de Phase 3 pour un traitement dans le VIH
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 15:00
Merck annonce des résultats principaux positifs de l'étude de Phase 3 évaluant son traitement oral quotidien à deux médicaments DOR/ISL chez des adultes infectés par le VIH-1 n'ayant jamais reçu de traitement.
Le critère d'efficacité, défini par une charge virale <50 copies/mL à 48 semaines, a été atteint avec une non-infériorité démontrée face au régime trois médicaments BIC/FTC/TAF, tandis que le profil de sécurité s'est avéré comparable.
Dr Eliav Barr, Chief Medical Officer, souligne que DOR/ISL est 'le premier régime à deux médicaments sans inhibiteur d'intégrase' à montrer une telle performance. Merck prévoit de présenter les données lors d'un congrès scientifique et de les intégrer à ses dossiers réglementaires.
La FDA examine déjà la demande d'approbation de DOR/ISL, avec une décision attendue le 28 avril 2026. L'étude se poursuivra jusqu'à 144 semaines, puis en extension ouverte.
Valeurs associées
|96,860 USD
|NYSE
|+0,39%
