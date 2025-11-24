Merck progresse après que Wells Fargo a relevé la note de son action à "surpondérer"

24 novembre - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Merck

MRK.N est en hausse de 2,3 % à 100,15 $ avant le marché

** La société Wells Fargo relève la note de l'action à "surpondérer", contre "poids égal", et porte son PT à 125 $, contre 90 $.

** La société de courtage indique que le récent développement commercial et les progrès du pipeline réduisent le risque d'un effondrement des revenus après la perte d'exclusivité du Keytruda; elle prévoit une croissance jusqu'au début des années 2030

** La société note que MRK a ajouté ou fiabilisé plus de 20 milliards de dollars d'opportunités de ventes maximales non ajustées au cours des 3 à 6 derniers mois, notamment avec l'acquisition de Cidara CDTX.O et les données positives de Cadence

** La société s'attend à des catalyseurs au cours des 12 à 18 prochains mois dans les programmes d'oncologie, de VIH et cardiovasculaires; le pipeline peut soutenir plus de 50 milliards de dollars de ventes maximales non ajustées

** À la dernière clôture, l'action de MRK a baissé de 1,73 % depuis le début de l'année