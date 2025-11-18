Merck progresse après qu'un médicament contre les maladies pulmonaires a atteint l'objectif principal d'une étude à mi-parcours

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Merck & Co MRK.N augmentent de 3,1 % à 95,75 $ avant la mise sur le marché, en voie de toucher un sommet de 8 mois à l'ouverture du marché

** La société déclare que son médicament contre les maladies pulmonaires Winrevair a atteint l'objectif principal d'une étude à mi-parcours chez les adultes souffrant d'hypertension pulmonaire due à une insuffisance cardiaque

** La société affirme que le médicament a montré une réduction significative de la résistance vasculaire pulmonaire à 24 semaines par rapport au placebo, améliorant ainsi la capacité du sang à passer des poumons au cœur

** La société indique qu'elle a l'intention de procéder à un essai de stade avancé

** Séparément, Deutsche Bank fait passer le PT de 110 $ à 111 $

** 17 des 30 courtiers évaluent le titre à "acheter" ou plus, et 13 à "conserver"; leur PT médian est de 100 $

** MRK est en baisse de 6,7 % depuis le début de l'année, contre un gain de 16,5 % pour le S&P 100 .OEXA .