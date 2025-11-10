 Aller au contenu principal
Merck présente des résultats positifs contre le cholestérol
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 11:50

Merck annonce que son traitement expérimental enlicitide décanoate a réduit le cholestérol LDL de 59,4% par rapport au placebo après 24 semaines dans l'étude de phase 3 CORALreef HeFH, menée chez des adultes atteints d'hyper-cholestérolémie familiale hétérozygote.

Le médicament a aussi amélioré d'autres marqueurs lipidiques, avec une tolérance similaire au placebo.

Selon le Dr Christie M. Ballantyne (Baylor College of Medicine), enlicitide pourrait devenir le premier inhibiteur oral de PCSK9, offrant une efficacité comparable aux traitements injectables.

Merck prévoit de soumettre les résultats complets du programme CORALreef aux autorités de santé.

