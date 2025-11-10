Merck présente des résultats positifs contre le cholestérol
information fournie par Zonebourse 10/11/2025 à 11:50
Le médicament a aussi amélioré d'autres marqueurs lipidiques, avec une tolérance similaire au placebo.
Selon le Dr Christie M. Ballantyne (Baylor College of Medicine), enlicitide pourrait devenir le premier inhibiteur oral de PCSK9, offrant une efficacité comparable aux traitements injectables.
Merck prévoit de soumettre les résultats complets du programme CORALreef aux autorités de santé.
Valeurs associées
|86,290 USD
|NYSE
|+0,55%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ... Lire la suite
-
Les prix du pétrole progressent légèrement lundi, dans l'attente d'éclaircissements sur le marché avec la publication de plusieurs rapports, dont ceux de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) et de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep), attendus ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer