Merck: pourrait racheter Verona Pharma pour 10 Mds$

(CercleFinance.com) - Merck serait en discussions avancées pour acquérir la société britannique Verona Pharma, spécialisée dans les traitements respiratoires, selon le Financial Times.



L'opération pourrait atteindre 10 milliards de dollars, valorisant l'action à 107 dollars, soit une prime de 23 % par rapport au dernier cours de clôture.



Selon le FT, les discussions sont à un stade très avancé et une annonce officielle pourrait avoir lieu aujourd'hui.



'Verona a obtenu en 2024 l'approbation de la FDA pour Ohtuvayre, un traitement contre la BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive), dont les ventes au premier trimestre 2025 ont atteint 71,3 millions de dollars. Les prévisions de ventes culmineraient entre 1 et 4 milliards de dollars d'ici 2035' souligne ce matin Invest Securities.



Verona développe également d'autres candidats-médicaments, notamment contre l'asthme et la mucoviscidose, précise le bureau d'analyse.





