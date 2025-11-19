 Aller au contenu principal
Merck obtient le feu vert européen pour une version sous-cutanée de Keytruda
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 14:41

Merck annonce que la Commission européenne a approuvé une nouvelle formulation sous-cutanée de Keytruda, désormais commercialisée dans l'Union européenne sous le nom Keytruda SC. Cette version, administrable en 1 minute toutes les 3 semaines ou 2 minutes toutes les 6 semaines, est autorisée pour l'ensemble des 33 indications adultes déjà approuvées en Europe.
Dr Marjorie Green, responsable de l'oncologie au sein des laboratoires de recherche de Merck, souligne que cette innovation 'offre une administration plus rapide que Keytruda, deux options de dosage et davantage de flexibilité pour les lieux de traitement'.
La décision s'appuie sur l'essai 3475A-D77 ayant montré des niveaux d'exposition et des résultats d'efficacité comparables à la version intraveineuse, avec un taux de réponse de 45% contre 42% dans les bras respectifs.
L'autorisation couvre les 27 États membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, avec une disponibilité commerciale dépendant des procédures nationales de remboursement.
Cette approbation suit l'avis favorable du CHMP en septembre 2025 et intervient peu après l'autorisation américaine de Keytruda QLEX.

