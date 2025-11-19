Merck obtient le feu vert européen pour une version sous-cutanée de Keytruda
information fournie par Zonebourse 19/11/2025 à 14:41
Dr Marjorie Green, responsable de l'oncologie au sein des laboratoires de recherche de Merck, souligne que cette innovation 'offre une administration plus rapide que Keytruda, deux options de dosage et davantage de flexibilité pour les lieux de traitement'.
La décision s'appuie sur l'essai 3475A-D77 ayant montré des niveaux d'exposition et des résultats d'efficacité comparables à la version intraveineuse, avec un taux de réponse de 45% contre 42% dans les bras respectifs.
L'autorisation couvre les 27 États membres de l'UE ainsi que l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, avec une disponibilité commerciale dépendant des procédures nationales de remboursement.
Cette approbation suit l'avis favorable du CHMP en septembre 2025 et intervient peu après l'autorisation américaine de Keytruda QLEX.
