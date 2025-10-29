 Aller au contenu principal
Merck obtient le feu vert de l'UE pour Keytruda dans les carcinomes de la tête et du cou
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 14:32

Merck annonce que la Commission européenne a approuvé Keytruda (pembrolizumab) en monothérapie pour le traitement des carcinomes épidermoïdes localement avancés et résécables de la tête et du cou (LA-HNSCC).

Le protocole prévoit une utilisation néoadjuvante, suivie d'un traitement adjuvant combinant radiothérapie avec ou sans cisplatine, puis une poursuite en monothérapie chez les patients dont les tumeurs expriment PD-L1 (CPS ?1).

Cette décision fait de Keytruda le premier et seul anti-PD-1 autorisé pour cette indication dans l'Union européenne, et la troisième approbation du médicament dans les cancers de la tête et du cou.

L'approbation repose sur les résultats positifs de l'essai de phase 3 KEYNOTE-689, où le schéma à base de Keytruda a réduit de 30% le risque d'événements liés à la survie sans événement, doublant la médiane à 59,7 mois contre 29,6 mois dans le bras comparateur.

Selon Dr Marjorie Green, vice-présidente senior et responsable mondiale de l'oncologie chez Merck, cette décision représente 'une avancée prometteuse pour les patients européens atteints de cancers de la tête et du cou localement avancés'.

L'autorisation s'applique aux 27 États membres de l'UE ainsi qu'à l'Islande, au Liechtenstein et à la Norvège.

