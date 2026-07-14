Merck obtient l'aval de l'UE pour Erbitux dans le cancer colorectal

Le laboratoire élargit l'indication de son traitement ciblé grâce à des résultats de phase 3 montrant un bénéfice marqué en survie chez les patients porteurs de la mutation BRAF V600E.

Merck annonce que la Commission européenne a approuvé l'extension de l'autorisation de mise sur le marché d'Erbitux (cetuximab) en association avec encorafenib et le protocole de chimiothérapie FOLFOX (acide folinique, fluorouracile et oxaliplatine) pour le traitement de première ligne des adultes atteints d'un cancer colorectal métastatique (mCRC) présentant une mutation BRAF V600E.

Cette décision repose sur une étude de phase 3 qui a montré une amélioration significative de la survie sans progression et de la survie globale par rapport à une chimiothérapie standard avec ou sans bevacizumab. Le risque de décès a été réduit de 51%, avec une survie globale médiane de 30,3 mois contre 15,1 mois.

La Commission européenne a également approuvé l'association Erbitux-encorafenib chez les patients déjà traités.

Selon Matthias Wernicke, responsable mondial de l'aire thérapeutique Specialty Care chez Merck, cette approbation offre "une première option de traitement ciblé en première ligne" pour cette population de patients au pronostic historiquement défavorable.

Le titre Merck KGaA recule malgré tout de 1,3% à la Bourse de Francfort.