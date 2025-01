Merck : le vaccin contre le papillomavirus approuvé en Chine pour les hommes

(AOF) - Merck a annoncé que la National Medical Products Administration (NMPA), l’autorité de santé chinoise, a approuvé l'utilisation de son produit Gardasil chez les hommes âgés de 9 à 26 ans pour aider à prévenir certains cancers et maladies liés au VPH (virus du papillome humain). Cette approbation fait de ce produit le premier vaccin contre le VPH approuvé pour une utilisation chez les hommes en Chine. Gardasil est désormais indiqué pour prévenir les cancers anaux causés par les types 16 et 18 du VPH et les verrues génitales (condylomes acuminés) causées par les types 6 et 11.

