Merck: le BPA de premier trimestre dépasse les attentes information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 14:08









(CercleFinance.com) - Merck a fait jeudi d'un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes malgré l'apparent ralentissement de la croissance des ventes du Keytruda, son immunothérapie-vedette contre le cancer.



Le groupe pharmaceutique américain a dévoilé ce matin un bénéfice net de 5,6 milliards de dollars, soit 2,01 dollars par action, sur les trois premiers mois de l'année, contre 5,3 milliards, ou 1,87 dollar par titre, un an plus tôt.



Hors éléments exceptionnels, le BPA s'est établi à 2,22 dollars l'action, contre un consensus de 2,14 dollars.



Son chiffre d'affaires sur la période a diminué de 2%, à 15,5 milliards de dollars, en raison d'une chute de 41% des ventes chinoises de son vaccin contre le HPV Gardasil, mais dépasse le consensus de 15,3 milliards.



Le chiffre d'affaires généré par le Keytruda, son anticorps monoclonal 'best seller', a pour sa part progressé de 4% à 7,2 milliards de dollars, loin des taux de croissance à deux chiffres enregistrés par le passé.



Pour l'ensemble de l'exercice, Merck dit continuer à viser un chiffre d'affaires compris entre 64,1 et 65,6 milliards de dollars, mais revoit à la baisse sa prévision de BPA, désormais attendue entre 8,82 et 8,97 dollars, en raison du récent accord de licence conclu avec Hengrui Pharma.



Le laboratoire précise que ces estimations tiennent compte d'un coût additionnel de l'ordre de 200 millions de dollars ayant trait aux surtaxes douanières imposées par les Etats-Unis.



Le titre était attendu en hausse de 1% jeudi matin à Wall Street dans le sillage de cette publication.





