Merck lance une initiative pour l'équité dans les soins cardiaques aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 16:41






La Merck Foundation annonce la création du Collaborative for Equity in Cardiac Care, un programme de 22 MUSD sur cinq ans visant à améliorer l'accès à des soins de qualité pour les personnes atteintes de maladies cardiaques.

Onze organisations à but non lucratif réparties dans plusieurs États recevront des subventions pour développer des programmes complets de prévention et de suivi, notamment dans les communautés les plus vulnérables. Le Johns Hopkins Center for Health Equity agira comme bureau national du programme, assurant l'accompagnement technique, l'évaluation et le partage des résultats.

Kalahn Taylor-Clark, vice-présidente Impact social et durabilité chez Merck, souligne que cette initiative 'répond aux besoins médicaux et sociaux des patients cardiaques' et s'inscrit dans la continuité des actions de la fondation pour réduire les inégalités d'accès aux soins.











