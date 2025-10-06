 Aller au contenu principal
CAC 40
7 973,64
-1,34%
Merck lance trois nouveaux essais sur tulisokibart
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 14:04

Merck (MSD hors Amérique du Nord) annonce le lancement de trois essais de phase 2b évaluant l'innocuité et l'efficacité de tulisokibart (MK-7240), un anticorps monoclonal humanisé expérimental ciblant la cytokine 1A (TL1A) de type facteur de nécrose tumorale (TNF).

Ces études porteront sur les patients atteints de trois maladies inflammatoires à médiation immunitaire, à savoir l'hidradénite suppurée modérée à sévère (MK-7240-12), la spondylarthrite ankylosante (MK-7240-013) et la polyarthrite rhumatoïde (MK-7240-014).

Le recrutement mondial de ces essais a commencé, avec un objectif de plus de 640 patients dans les trois études. Avec le lancement de ces essais de phase 2b, tulisokibart est maintenant à l'étude dans un total de six maladies en rhumatologie ou en dermatologie.

Merck mène en effet actuellement deux études de phase 3 dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, ainsi qu'une étude de phase 2 dans la pneumopathie interstitielle associée à la sclérose systémique.

Valeurs associées

MERCK
89,180 USD NYSE 0,00%
