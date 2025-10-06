Merck lance trois nouveaux essais sur tulisokibart
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 14:04
Ces études porteront sur les patients atteints de trois maladies inflammatoires à médiation immunitaire, à savoir l'hidradénite suppurée modérée à sévère (MK-7240-12), la spondylarthrite ankylosante (MK-7240-013) et la polyarthrite rhumatoïde (MK-7240-014).
Le recrutement mondial de ces essais a commencé, avec un objectif de plus de 640 patients dans les trois études. Avec le lancement de ces essais de phase 2b, tulisokibart est maintenant à l'étude dans un total de six maladies en rhumatologie ou en dermatologie.
Merck mène en effet actuellement deux études de phase 3 dans la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn, ainsi qu'une étude de phase 2 dans la pneumopathie interstitielle associée à la sclérose systémique.
Valeurs associées
|89,180 USD
|NYSE
|0,00%
A lire aussi
-
La production industrielle a poursuivi sa baisse en août en Espagne, un mois après une nette chute en juillet, notamment à cause d'une diminution de l'activité dans le secteur de l'énergie, selon des résultats publiés lundi par l'Institut national de la statistique ... Lire la suite
-
Le groupe fromager français Bel a annoncé lundi un partenariat stratégique avec Garudafood, leader indonésien des snacks et boissons, une étape qu'il juge majeure pour son expansion en Asie. Le fabricant de La Vache qui rit a acquis, pour 37 millions d'euros, une ... Lire la suite
-
Le groupe français d'électroménager Seb a de nouveau révisé à la baisse lundi ses prévisions de chiffre d'affaires et de résultat opérationnel, ses ventes n'ayant pas atteint le niveau attendu, après les avoir déjà abaissées en juillet. Cette annonce faisait chuter ... Lire la suite
-
Le géant français des matériaux de construction Saint-Gobain prévoit 12 milliards d'euros d'"investissements de croissance" et d'acquisitions dans le cadre de son nouveau plan stratégique 2026-2030, a-t-il annoncé lundi à l'occasion de sa journée investisseurs. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer