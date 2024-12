Merck : l'autorisation du Keytruda élargie en Chine contre le cancer du poumon

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le Dr. Heather Wakelee, chercheuse principale de l'étude Keynote-671, professeur de médecine à l'Université de Stanford et ancienne présidente de l'Association internationale pour l'étude du cancer du poumon (IASLC), salue cette nouvelle: "Cette approbation représente un moment important pour certains patients atteints de CPNPC résécable en Chine, en fournissant une nouvelle option thérapeutique qui, comme l'a montré l'étude Keynote-671, améliore considérablement la survie globale de ces patients."

(AOF) - Merck a annoncé aujourd'hui que Keytruda, a été approuvé par la National Medical Products Administration (NMPA) en Chine en association avec une chimiothérapie contenant du platine comme traitement néoadjuvant, puis poursuivi en monothérapie comme traitement adjuvant après chirurgie pour les patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) résécable de stade II, IIIA ou IIIB. Cette approbation marque la quatrième indication du Keytruda contre le cancer du poumon en Chine.

