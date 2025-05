Merck KGaA: résultats positifs pour le traitement Enpatoran information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - Merck présente des données positives de phase 2 pour Enpatoran démontrant une réduction de l'activité de la maladie chez les patients atteints de lupus érythémateux cutané (CLE) et de lupus érythémateux disséminé (LED) avec éruption cutanée lupique active.



Les analyses de cohorte de l'étude WILLOW révèlent une preuve de concept claire chez les patients atteints de LEC et de LED avec éruption lupique active, montrant une amélioration cliniquement significative de l'activité de la maladie à la semaine 16.



'Enpatoran est un traitement oral potentiel de premier ordre pour la LEC et le LED qui est censé bloquer sélectivement l'activation des récepteurs de type Toll (TLR)7 et TLR8' explique le groupe.



' Nous sommes encouragés par les résultats de WILLOW, où nous avons observé une efficacité cliniquement significative avec un profil d'innocuité favorable chez les personnes atteintes d'éruption cutanée lupique. Sur la base de ces résultats, des discussions avec les autorités de santé sur un programme mondial de Phase 3 avec enpatoran sont en cours' a déclaré Jan Klatt, responsable de l'unité de développement Neurologie et immunologie de la division Santé de Merck.





Valeurs associées MERCK 117,250 EUR XETRA +0,04%