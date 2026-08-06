Merck KGaA relève sa prévision de bénéfice avec les performances de "Life Science" et "Electronics"

Merck KGaA MRCG.DE a revu à la hausse jeudi sa fourchette de prévision de bénéfice pour 2026 et a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par une nouvelle progression de la demande pour ses produits destinés à la fabrication de médicaments et ses matériaux pour semi-conducteurs.

Le groupe familial diversifié a indiqué que son résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements (Ebitda), ajusté des éléments exceptionnels, devrait s'établir entre 5,9 et 6,3 milliards d'euros.

Auparavant, la société tablait sur un Ebitda compris entre 5,7 et 6,1 milliards d'euros.

En juin, Merck KGaA a renforcé sa division "Life Science", spécialisée dans les outils de recherche et de fabrication de médicaments, en concluant un accord de 11,3 milliards de dollars pour l'acquisition de Bio-Techne TECH.O , sa plus importante transaction depuis plus d'une décennie.

"L'acquisition proposée de Bio-Techne apporterait des capacités supplémentaires différenciées dans les domaines de la recherche, des bioprocédés et des thérapies avancées", a déclaré l'entreprise.

Le groupe a également annoncé un Ebitda ajusté trimestriel de 1,60 milliard d'euros, en hausse de 9,4% par rapport à l'année précédente et bien supérieur au consensus des analystes de 1,53 milliard publié sur le site web du groupe.

(Rédigé par Ludwig Burger; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)