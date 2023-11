Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Merck KGaA: recul de 23% du BPA au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 09:27









(CercleFinance.com) - Merck KGaA publie au titre du troisième trimestre 2023 un BPA ajusté (avant éléments exceptionnels) en recul de 22,8% à 2,07 euros et un EBITDA ajusté en baisse de 20,2% à 1,45 milliard d'euros, soit une marge en retrait de 3,3 points à 27,9%.



Son chiffre d'affaires a baissé de 10,9% (-4,1% en organique) à 5,17 milliards d'euros, 'la bonne performance organique de l'activité santé ayant compensé en partie la faiblesse du marché dans les activités des sciences de la vie et de l'électronique'.



'Nous demeurons disciplinés et sur la bonne voie pour atteindre non seulement nos objectifs pour 2023, mais aussi ceux à moyen terme. En 2024, nous prévoyons de renouer avec la croissance organique des ventes', indique la CEO Belén Garijo.





Valeurs associées MERCK XETRA +4.12%