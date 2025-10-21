 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 240,21
+0,42%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Merck KGaA présente des données encourageantes dans les tumeurs desmoïdes
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 12:16

SpringWorks Therapeutics, une filiale nouvellement acquise de l'allemand Merck KGaA, a annoncé mardi la publication dans le Journal of Clinical Oncology de données d'efficacité et de sécurité à long terme issues de son essai de phase 3 portant sur son comprimé Ogsiveo chez des patients atteints de tumeurs desmoïdes, des tumeurs rares, mais localement agressives, touchant les tissus mous.

Ces résultats montrent montrent qu'un traitement suivi sur une durée pouvant atteindre quatre ans a été associé à une réduction de la taille des tumeurs, à une augmentation du taux de réponse objective et à une amélioration soutenue des symptômes des participants.

Les données montrent en particulier que le taux de réponse objective (ORR) s'est amélioré avec le temps, puisque qu'il s'établissait à 45,7% au bout de quatre ans, contre 34,3% au bout d'un an de traitement.

Les tumeurs desmoïdes, qui sont le plus souvent diagnostiquées chez des patients âgés de 20 à 44 ans, n'évoluent pas en métastases, mais présentent un taux élevé de récidive même après une intervention chirurgicale.

L'essai 'DeFi' multicentrique, en double aveugle et contrôlé par placebo, visait à évaluer l'efficacité, la sécurité et la tolérabilité du nirogacestat chez des patients adultes présentant des tumeurs desmoïdes progressives. Il a inclus 142 patients.

Les autorités sanitaires américaines et européennes ont accordé à Ogsiveo la désignation de médicament orphelin dans cette indication.


Valeurs associées

MERCK
113,650 EUR XETRA +0,62%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    Kering : les premières décisions de Luca de Meo font-elles effet ?
    information fournie par Ecorama 21.10.2025 14:10 

    Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite

  • ( AFP / YASUYOSHI CHIBA )
    Porté par le rebond du secteur aérien, GE Aerospace relève encore ses prévisions
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:09 

    Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ... Lire la suite

  • Un F-22 de l'USAF, un appareil produit par Lockheed Martin. (Crédit: Mikaela Smith / US Air Force)
    Lockheed Martin relève ses objectifs de bénéfices
    information fournie par AOF 21.10.2025 14:08 

    (AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite

  • ( AFP / ETIENNE LAURENT )
    General Motors dépasse les attentes au 3T et relève plusieurs objectifs pour 2025
    information fournie par Boursorama avec AFP 21.10.2025 14:04 

    Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank