Merck KGaA présente des données encourageantes dans les tumeurs desmoïdes
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 12:16
Ces résultats montrent montrent qu'un traitement suivi sur une durée pouvant atteindre quatre ans a été associé à une réduction de la taille des tumeurs, à une augmentation du taux de réponse objective et à une amélioration soutenue des symptômes des participants.
Les données montrent en particulier que le taux de réponse objective (ORR) s'est amélioré avec le temps, puisque qu'il s'établissait à 45,7% au bout de quatre ans, contre 34,3% au bout d'un an de traitement.
Les tumeurs desmoïdes, qui sont le plus souvent diagnostiquées chez des patients âgés de 20 à 44 ans, n'évoluent pas en métastases, mais présentent un taux élevé de récidive même après une intervention chirurgicale.
L'essai 'DeFi' multicentrique, en double aveugle et contrôlé par placebo, visait à évaluer l'efficacité, la sécurité et la tolérabilité du nirogacestat chez des patients adultes présentant des tumeurs desmoïdes progressives. Il a inclus 142 patients.
Les autorités sanitaires américaines et européennes ont accordé à Ogsiveo la désignation de médicament orphelin dans cette indication.
Valeurs associées
|113,650 EUR
|XETRA
|+0,62%
A lire aussi
-
Luca de Meo imprime sa marque à la direction du groupe de luxe. Kering cède sa division beauté à L'Oréal, en amont de sa publication de chiffre d'affaires du 3ème trimestre. On évoque aussi les autres acteurs, Hermès, LVMH, qui profitent d'un rebond chinois avec ... Lire la suite
-
Le groupe GE Aerospace, né de la scission l'an dernier du conglomérat General Electric, a de nouveau révisé à la hausse mardi ses prévisions pour 2025, après un troisième trimestre dopé par un secteur aérien en pleine croissance. De juillet à fin septembre, le ... Lire la suite
-
(AOF) - Lockheed Martin a généré un chiffre d'affaires de 18,6 milliards de dollars au troisième trimestre 2025, contre 17,1 milliards de dollars au troisième trimestre 2024. Sur cette période, le bénéfice net s'est élevé à 1,62 milliard de dollars, soit 6,95 dollars ... Lire la suite
-
Le constructeur automobile américain General Motors a annoncé mardi dans un communiqué des résultats supérieurs aux attentes au troisième trimestre, amputés néanmoins par une charge liée aux véhicules électriques, et a revu à la hausse plusieurs objectifs pour ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer