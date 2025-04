Merck KGaA: poursuit ses discussions avec SpringWorks information fournie par Cercle Finance • 25/04/2025 à 12:43









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a confirmé la poursuite des discussions en cours avec la société biopharmaceutique américaine SpringWorks Therapeutics sur une acquisition potentielle.



Merck KGaA réagit ainsi aux rapports de presse et confirme les discussions en cours avec SpringWorks Therapeutics. Les parties discutent sur la base d'un prix d'environ 47 dollars par action, précise le groupe.



Dans un bref communiqué, le spécialiste allemand des sciences de la vie ajoute qu'aucune décision définitive n'a été prise et qu'aucun accord juridiquement contraignant n'a été conclu.



SpringWorks est basée à Stamford (Connecticut). La société s'est spécialisée dans l'oncologie de précision en mettant sur le marché Ogsiveo (nirogacestat), un traitement destiné aux patients adultes atteints de tumeurs desmoïdes évolutives.





