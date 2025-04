Merck KGaA: option exercée auprès du chinois Abbisko information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 14:41









(CercleFinance.com) - La biotech chinoise Abbisko Therapeutics a annoncé mardi que l'allemand Merck avait décidé d'exercer son option sur les droits du pimicotinib (ABSK021), son traitement expérimental contre les tumeurs à cellules géantes de la gaine tendineuse.



Aux termes d'un accord conclu en décembre 2023, Merck KGaA disposait des droits pour développer et commercialiser cette petite molécule en Chine, à Hong Kong, Macao et Taïwan.



Le groupe pharmaceutique pourra désormais le vendre dans le monde entier, ce qui va déclencher un paiement d'étape de 85 millions de dollars pour Abbisko.



La biotech basée à Shanghaï avait déjà reçu de Merck 70 millions de dollars et pourrait encore percevoir 605,5 millions de dollars en fonction des avancées cliniques et réglementaires du produit.



S'il venait à être commercialisé, Abbisko pourrait revendiquer des redevances basées sur un pourcentage à deux chiffres sur les ventes annuelles nettes du médicament.





