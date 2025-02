Merck KGaA: nouveaux DG à la tête de deux divisions information fournie par Cercle Finance • 18/02/2025 à 16:20









(CercleFinance.com) - Merck KGaA a annoncé mardi la nomination de deux nouveaux directeurs généraux pour ses branches de sciences de la vie ('Life Science') et de produits pharmaceutiques ('Healthcare').



Le groupe allemand indique que Jean-Charles Wirth, un cadre de 51 ans actuellement à la tête du métier Science & Lab (laboratoire scientifique), prendra ses nouvelles fonctions à la tête de la division de sciences de la vie le 1er juin.



Il remplacera à cette date Matthias Heinzel (58 ans), qui a décidé de ne pas renouveler son contrat afin de se concentrer sur ses mandats d'administrateur pour d'autres sociétés et ses activités dans le 'private equity'.



Danny Bar-Zohar, âgé de 54 ans, prendra à la même date la direction générale de la filiale pharmaceutique en remplacement de Peter Guenter (62 ans), qui prendra sa retraite après une carrière de 40 ans au sein du secteur.



Danny Bar-Zohar est actuellement le responsable de la recherche et développement (R&D) et directeur médical de la division pharmaceutique.



Enfin, Khadija Ben Hammada, l'actuelle directrice des ressources humaines âgée de 44 ans, rejoindre le comité exécutif en date du 1er mars au poste nouvellement créé de 'chief people officer'.





