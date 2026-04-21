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Merck KGaA lance le premier portefeuille de solvants biosourcés
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 15:26

Le laboratoire allemand innove avec ce lancement de solvants biosourcés dédiés à la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPCL).

Ces produits, fabriqués à partir de matières premières renouvelables, permettent de réduire de 25,9% en moyenne les équivalents CO2 par rapport aux solvants de qualité HPLC conventionnels issus de combustibles fossiles, tout en préservant les performances requises pour les flux de travail analytiques exigeants.

Merck a développé ce portefeuille innovant grâce à des processus de fabrication propriétaires et une expertise scientifique approfondie, renforçant l'engagement de l'entreprise à faire progresser des solutions de chromatographie plus durables et performantes. La nouvelle gamme comprend des substituts directs pour l'acétonitrile, le méthanol et l'éthanol. Parce que ces solvants biosourcés sont conçus pour égaler les performances conventionnelles, les laboratoires peuvent opter pour ces alternatives sans avoir à redévelopper leurs méthodes analytiques, un processus souvent rigoureux et fastidieux.

Ce lancement élargit encore la gamme d'alternatives plus écologiques de Merck, conçue pour aider les clients à réduire leur impact environnemental tout en conservant la précision et la fiabilité exigées par les laboratoires.

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