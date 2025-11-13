Merck KGaA fait mieux que prévu au 3ème trimestre, le titre se distingue
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 10:54
Le groupe allemand, dont les activités s'étendent des thérapies contre le cancer aux cristaux liquides pour smartphones et téléviseurs, a fait état ce matin d'un résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement et avant éléments exceptionnels ('Ebitda pre') de 1,7 milliard d'euros pour le trimestre clos fin septembre, soit une hausse de 8,8% en données organiques.
Son chiffre d'affaires s'est lui accru pour atteindre 5,3 milliards d'euros, ce qui correspond à une croissance organique de 5,2%.
Dans les sciences de la vie, sa branche qui regroupe les métiers d'équipements pour laboratoires pour l'essentiel, la croissance organique a atteint 5,9%.
Dans la santé, sa croissance organique s'est établie à 4,6%, portée par les ventes solides de ses deux médicaments 'blockbuster' que sont Mavenclad (sclérose en plaques) et Erbitux (cancer de la tête et du cou).
Grâce à la forte demande suscitée par l'IA, qui dope les ventes de matériaux pour semi-conducteurs, sa division de composants de pointe a, elle, généré une croissance organique de 4,8%.
Suite à ces chiffres meilleurs que prévu, le groupe de Darmstadt prévoit désormais une croissance organique de son chiffre d'affaires de l'ordre de 3% cette année, et non plus de 2% à 5%, tandis que son 'Ebitda pre' devrait progresser de 5% à 7%, au lieu de la fourchette de 4% à 8% précédemment envisagée.
A la Bourse de Francfort, le titre signait, avec des gains de plus de 6%, la plus forte hausse de l'indice DAX jeudi en milieu de matinée, ce qui ne l'empêchait pas d'accuser encore un repli de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|122,850 EUR
|XETRA
|+6,18%
A lire aussi
-
La production industrielle en zone euro a augmenté moins que prévu sur un mois en septembre, montrent les données publiées jeudi par Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne. Elle a progressé de 0,2%, alors que les économistes interrogés par Reuters ... Lire la suite
-
par Andy Bruce et Suban Abdulla La croissance de l'économie britannique a ralenti plus que prévu au troisième trimestre par rapport au précédent, freinée par la cyberattaque de septembre contre Jaguar Land Rover, selon les chiffres préliminaires publiés jeudi par ... Lire la suite
-
par Mimosa Spencer Avec la récente envolée en Bourse du luxe, la pression monte autour des géants français du secteur LVMH et Kering, propriétaire de Gucci, pour démontrer que les signes de reprise manifestés au troisième trimestre peuvent se traduire par un redressement ... Lire la suite
-
EDF a annoncé jeudi élargir à "plusieurs milliers" le nombre d'entreprises pouvant souscrire un contrat de fourniture d'électricité nucléaire (CAPN) de long terme, jusque-là réservé aux plus gros consommateurs d'électricité, les industriels dits électro-intensifs. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer