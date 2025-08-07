Merck KGaA enregistre une hausse du résultat net semestriel de près de 7%
Le bénéfice par action s'établit à 3,19 EUR (+6,7%), tandis que le BPA ajusté ressort à 4,14 EUR, en léger recul de 2,8% sur un an.
Le chiffre d'affaires du groupe progresse de 0,6% à 10,54 MdEUR (+2,3% en organique), tiré par les divisions Life Science (+1,9%) et Healthcare (+0,8%), qui ont compensé la baisse de l'activité Electronics (-2,7%). À change constant, la croissance organique atteint 5,2%.
Sur le plan géographique, la croissance en Europe (+4,4%) et au Moyen-Orient/Afrique (+7%) compense les replis en Amérique du Nord (-4%) et en Amérique latine (-6,3%).
L'EBITDA ajusté ressort à 2,998 MdEUR, en hausse de 1,2%, soit une marge de 28,5% contre 28,3% un an plus tôt. La division Healthcare affiche la meilleure dynamique avec un EBITDA ajusté en progression de 10,6%, porté par Mavenclad et Erbitux. En revanche, Electronics recule de 23,2%, pénalisé par le ralentissement des projets clients et des effets ponctuels négatifs.
Le free cash flow opérationnel chute de 40,8% à 1,12 MdEUR, impacté par la variation du besoin en fonds de roulement, des effets de change défavorables et des paiements liés à l'acquisition de SpringWorks Therapeutics (finalisée en juillet).
La société anticipe pour l'exercice 2025 une croissance organique du chiffre d'affaires comprise entre 2% et 5% et un EBITDA ajusté attendu entre 5,9 et 6,3 MdEUR. Le groupe a légèrement abaissé sa prévision de chiffre d'affaires en raison de la faiblesse de la division Electronics, mais a relevé sa prévision d'EBITDA ajusté, notamment grâce à de bonnes performances dans Healthcare et à une gestion rigoureuse des coûts. Le BPA ajusté est attendu entre 8,00 et 8,70 EUR.
