Chiffres-clés

Merck KGaA confirme ses objectifs annuels et dévoile ses prévisions à moyen terme
information fournie par AOF 16/10/2025 à 11:39

(AOF) - Le groupe allemand de pharmacie et de chimie a fait le point sur ses activités et ses objectifs lors de sa Journée investisseurs. La société estime disposer d’un positionnement solide sur des marchés porteurs grâce à un portefeuille high-tech ciblé et à des investissements ciblés (le groupe a notamment annoncé hier la signature d’un accord portant sur l’activité Chromatographie de JSR Life Sciences). A terme, les divisions Process Solutions, Maladies Rares et Semiconductors Solutions devraient générer 80% de la croissance future.

A moyen terme, Merck vise une croissance organique annuelle de son chiffre d'affaires d'environ 5% et a confirmé ses objectifs 2025.

Pour l'exercice en cours, le plus ancienne entreprise chimique et pharmaceutique au monde (créée en 1668), table sur une progression organique de ses revenus comprise entre 2 et 5%. Toujours en organique, l'Ebitda est attendu en hausse de 4 à 8%.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

MERCK
111,850 EUR XETRA 0,00%
