Merck KGaA annonce deux nominations

Le géant allemand de la science et de la technologie Merck KGaA accélère la réorganisation stratégique de sa division Life Science, son principal moteur de croissance. Le groupe a annoncé aujourd'hui la nomination de deux hauts dirigeants : Clara Sattler de Sousa e Brito au poste de directrice de l'entité Discovery Solutions, et Robert Machinek en tant que directeur de la stratégie et du développement commercial (Strategy & Business Development).

Cette double nomination intervient à un moment charnière pour l'industrie des sciences de la vie, marquée par une accélération de la recherche et une numérisation massive des processus. "Notre stratégie vise à donner à nos clients les moyens de réussir dans cet environnement dynamique. Clara et Robert apportent l'expérience de leadership et la vision stratégique nécessaires pour positionner Life Science dans sa prochaine phase de croissance", a déclaré Jean-Charles Wirth, membre du directoire de Merck et PDG de la division Life Science.

Clara Sattler de Sousa e Brito, qui prendra ses fonctions au troisième trimestre 2026, dirigera l'unité consacrée aux outils numériques et aux technologies de pointe pour la recherche en biologie et chimie. Elle quitte Philips International BV, où elle était vice-présidente exécutive Europe, après avoir occupé des postes de direction chez Siemens Healthineers et Linde. Son profil, axé sur la transformation numérique et l'exécution commerciale, sera un atout pour moderniser l'offre de Merck.

De son côté, Robert Machinek prend ses fonctions avec effet immédiat. Ancien associé chez McKinsey & Company et titulaire d'un doctorat en physique de l'Université d'Oxford, il pilotera la stratégie globale de la division, la croissance interne et externe (M&A), ainsi que le lourd programme de transition ERP (progiciel de gestion intégré). Il occupait déjà ces fonctions par intérim.