Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Merck KGaA: a ajusté ses prévisions dans ses trois secteurs information fournie par Cercle Finance • 17/10/2024 à 09:52









(CercleFinance.com) - Lors du Capital Markets Day 2024, Merck a légèrement ajusté les ambitions de croissance à moyen terme pour ses trois secteurs d'activité.



Pour l'activité Sciences de la vie, le groupe vise une croissance de 7 % à 9 % (auparavant : 7 % à 10 %) et donc toujours au-dessus de la moyenne du marché. Dans la Santé, il s'attend à une légère croissance (auparavant : croissance dans le milieu de la fourchette à un chiffre). Dans l'Électronique, l'objectif est désormais de 5 % à 9 %, une augmentation significative par rapport aux 3 % précédents à 6 %.



Pour l'exercice 2024, Merck confirme ses prévisions et le retour à une croissance rentable. Le groupe vise un chiffre d'affaires entre 20,7 et 22,1 milliards d'euros (croissance organique : +2% à +5%), un EBITDA entre 5,8 MdE et 6,4 MdE (croissance organique : +4% à +10%) et un EPS entre 8,20 E à 9,30 E.



Le groupe a l'intention de normaliser ses dépenses d'investissement courantes (capex) d'environ 1,6 milliard d'euros à 1,8 milliard d'euros par an, à un niveau légèrement inférieur à partir de 2026.



' Nous nous sommes engagés à renouer avec la croissance en 2024 et cela se concrétise déjà ', a déclaré Belén Garijo, présidente du conseil d'administration et DG de Merck. ' De plus, nous sommes bien placés pour générer une croissance durable grâce à l'innovation et à nos talents mondiaux très performants. '





Valeurs associées MERCK 163,20 EUR XETRA +5,84%