Merck: Keytruda approuvé au Canada dans le cancer de la tête et du cou
information fournie par Cercle Finance 13/08/2025 à 14:15
Le groupe pharmaceutique américain précise que l'autorisation de Santé Canada porte sur les carcinomes localement avancés et résécables positifs pour le PD-L1 (SCP), comme traitement néoadjuvant, puis comme traitement adjuvant en association avec une radiothérapie avec ou sans cisplatine, puis en monothérapie.
'Nous savons que les carcinomes épidermoïdes de la tête et du cou présentent des défis thérapeutiques importants en raison de leur complexité', a déclaré André Galarneau, le directeur exécutif et vice-président en charge de l'oncologie chez Merck Canada.
'L'introduction d'une option de traitement anti-PD-1 périopératoire pour les patients admissibles au Canada représente une avancée importante qui pourrait faire une différence significative pour les patients et leurs familles touchées par cette maladie', a-t-il souligné.
Merck précise que l'approbation est fondée sur les données d'une étude de phase III ayant montré qu'un traitement périopératoire, c'est-à-dire suivi avant, pendant et après l'opération, au Keytruda, en association avec une radiothérapie avec ou sans chimiothérapie, avait permis de réduire le risque de survie sans événement de 30% par rapport à une radiothérapie adjuvante avec ou sans chimio.
Valeurs associées
|80,260 USD
|NYSE
|0,00%
