Merck, General Motors, Eli Lilly... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
09/01/2026

(AOF) - Eli Lilly

Le laboratoire a annoncé des résultats probants d'une étude de phase 3b démontrant qu'une approche thérapeutique intégrée surpasse les traitements classiques pour les patients souffrant simultanément de comorbidités métaboliques et inflammatoires. Eli Lilly a révélé que l'administration concomitante du Taltz et du Zepbound avait atteint son critère d'évaluation principal avec une efficacité supérieure à la monothérapie par Taltz.

GE Aerospace

Le motoriste états-unien garantit ainsi la production à long terme des turbines T408, renforçant ainsi sa position stratégique auprès de l'aéronavale américaine et consolidant son carnet de commandes militaires. GE Aerospace a remporté un contrat de 1,4 milliard de dollars auprès du Naval Air Systems Command (NAVAIR), le commandement des systèmes aéronavals, pour la fourniture des lots 9 à 13 de moteurs T408.

General Motors

General Motors a indiqué jeudi qu'elle enregistrera 7,1 milliards de dollars de charges exceptionnelles au quatrième trimestre 2025, principalement dues à un repli stratégique sur le segment des véhicules électriques (VE) et à une restructuration de ses activités en Chine. Parmi ces charges, 6 milliards sont liés à une révision des investissements dans l'électrique, face à une demande en baisse, tandis que 1,1 milliard provient d'une réorganisation d'une coentreprise chinoise, dont 500 millions en sortie de trésorerie.

Intel/Broadcom/Micron

Les actions des principaux acteurs des semi-conducteurs étaient en nette hausse vendredi, à la suite d'un message enthousiaste du président Donald Trump sur Truth Social saluant Intel et son PDG Lip-Bu Tan. Intel a vu son action progresser de 2% après la clôture jeudi, puis de plus de 2,5% en préouverture vendredi. D'autres entreprises du secteur, comme Broadcom (+1,12%) et Micron (+1,32%) ont également bénéficié de cet effet d'entraînement.

Johnson & Johnson

Johnson & Johnson a annoncé avoir conclu un accord avec l'administration Trump afin d'améliorer l'accès aux médicaments et de réduire les coûts pour des millions de patients américains. Cet accord répond aux demandes formulées par le président Trump à l'industrie et prévoit une exemption des droits de douane pour les produits pharmaceutiques de la Société. Le groupe mettra en particulier à disposition une plateforme destinée directement aux patients, qui permettra à des millions de patients américains d'acheter des médicaments Johnson & Johnson à des prix considérablement réduits.

Merck

Selon des rumeurs parues dans le Financial Times, Merck aurait engagé des discussions en vue d'acquérir Revolution Medicines. Le montant évoqué pour cette opération pourrait être compris entre 28 et 32 milliards de dollars, ce qui ferait de ce rachat le plus important dans le secteur de la santé depuis au moins deux ans, lorsque Pfizer s'était offert Seagen pour 43 milliards de dollars. Le média britannique précise toutefois que d'autres grands laboratoires sont également sur les rangs pour s'offrir cette société américaine de médicaments anticancéreux, qui n'a pas encore de produits commercialisés.

Meta

Face à l'explosion des besoins électriques liés à l'intelligence artificielle, le géant technologique Meta déploie une stratégie d'approvisionnement massif à long terme pour sécuriser ses centres de données. Meta a annoncé la signature d'accords d'achat d'électricité sur vingt ans portant sur trois centrales nucléaires exploitées par Vistra dans l'Ohio et en Pennsylvanie. Ce partenariat vise à fournir jusqu'à 6,6 gigawatts (GW) d'énergie décarbonée d'ici 2035, soutenant ainsi l'extension de la durée de vie de ces sites.

Automobile / Equipementiers

Valeurs associées

BROADCOM
338,2600 USD NASDAQ +1,74%
ELI LILLY & CO
1 100,043 USD NYSE +1,42%
GENERAL MOTORS
82,550 USD NYSE -3,01%
INTEL
44,5050 USD NASDAQ +8,26%
JOHNSON&JOHNSON
205,930 USD NYSE +0,12%
MERCK
111,910 USD NYSE +0,84%
META PLATFORMS
645,5000 USD NASDAQ -0,09%
MICRON TECHNOLOGY
335,7800 USD NASDAQ +2,68%
