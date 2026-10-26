 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Merck et Kelun-Biotech dévoilent des résultats de phase 3 très encourageants
information fournie par Zonebourse 26/10/2026 à 16:43

Ajouter Boursorama à vos sources

Le groupe pharmaceutique Merck a présenté les premiers résultats d'une étude pivot de phase 3. L'essai évalue le sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), un conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant TROP2 développé en partenariat avec Kelun-Biotech, chez des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé ou récidivant ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de platine et une immunothérapie anti-PD-1/L1.

Il s'agit de la première et unique étude mondiale de phase 3 sur un ADC ciblant TROP2 à démontrer une amélioration à la fois de la survie sans progression et de la survie globale face à la chimiothérapie dans cette population. Les résultats ont été dévoilés lors d'un symposium présidentiel au congrès de l'ESMO 2026. La FDA américaine a par ailleurs accepté d'examiner le dossier d'autorisation de mise sur le marché (BLA) de sac-TMT dans le cadre d'une procédure d'évaluation prioritaire (priority review).

Au niveau de la survie globale, sac-TMT a permis de réduire le risque de décès de 32%, prolongeant la survie moyenne de 6,9 mois. En parallèle, le risque de progression ou de décès a reculé de 41%.

Valeurs associées

MERCK
140,585 USD NYSE -3,23%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des membres de la diaspora ukrainienne tiennent des pancartes formant le nom "Oleshky" (Olechky) devant l'ambassade américaine à Varsovie, le 6 octobre 2026 ( AFP / Wojtek RADWANSKI )
    Ukraine : une trêve à Olechky en vue d'une opération humanitaire
    information fournie par AFP 27.10.2026 05:55 

    Un cessez-le-feu annoncé par Melania Trump en vue d'une opération humanitaire a débuté mardi matin autour d'Olechky, ville isolée du sud de l'Ukraine sous occupation russe et en proie à des pénuries. Au-delà de cette trêve très localisée acceptée par les deux camps ... Lire la suite

  • Top 5 IA du 26/10/2026
    Top 5 IA du 26/10/2026
    information fournie par Libertify 27.10.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Airbus, Dassault Aviation, STMicroelectronics, Tesla, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui ... Lire la suite

  • Les locaux de SpaceX (Crédit: / Adobe Stock)
    La société australienne SCX.ai conclut un partenariat avec SpaceX
    information fournie par Reuters 27.10.2026 04:43 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 27 octobre - ** L'action SCX.ai SCX.AX progresse de 8,7 % à 0,25 dollar australien, en ... Lire la suite

  • Le président de gauche Lula brandit un drapeau lors d'un discours de victoire au second tour de la présidentielle devant ses partisans à Sao Paulo, dans le sud-est du Brésil, le 25 octobre 2026 ( AFP / Juan BARRETO )
    Brésil : le parti de Flavio Bolsonaro reconnaît la victoire surprise de Lula
    information fournie par AFP 27.10.2026 03:11 

    Le parti du candidat conservateur Flavio Bolsonaro a reconnu lundi la réélection surprise du président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva à la tête du Brésil, à l'issue d'un scrutin que Donald Trump a qualifié de "truqué". Flavio Bolsonaro lui-même n'a pas reconnu ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
114,61 -0,45%
CAC 40
7 847,32 +0,83%
EUR/USD SPOT
1,11675 -0,07%
Or
4 007,85 -0,13%
TOTALENERGIES
83,84 +0,47%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank