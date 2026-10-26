Merck et Kelun-Biotech dévoilent des résultats de phase 3 très encourageants

Le groupe pharmaceutique Merck a présenté les premiers résultats d'une étude pivot de phase 3. L'essai évalue le sacituzumab tirumotecan (sac-TMT), un conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant TROP2 développé en partenariat avec Kelun-Biotech, chez des patientes atteintes d'un cancer de l'endomètre avancé ou récidivant ayant déjà reçu une chimiothérapie à base de platine et une immunothérapie anti-PD-1/L1.

Il s'agit de la première et unique étude mondiale de phase 3 sur un ADC ciblant TROP2 à démontrer une amélioration à la fois de la survie sans progression et de la survie globale face à la chimiothérapie dans cette population. Les résultats ont été dévoilés lors d'un symposium présidentiel au congrès de l'ESMO 2026. La FDA américaine a par ailleurs accepté d'examiner le dossier d'autorisation de mise sur le marché (BLA) de sac-TMT dans le cadre d'une procédure d'évaluation prioritaire (priority review).

Au niveau de la survie globale, sac-TMT a permis de réduire le risque de décès de 32%, prolongeant la survie moyenne de 6,9 mois. En parallèle, le risque de progression ou de décès a reculé de 41%.