Merck et Eisai mettent fin à un essai après des résultats décevants sur la survie globale
information fournie par Zonebourse 29/10/2025 à 14:45

Merck et son partenaire japonais Eisai annoncent la clôture de l'essai de phase 3 LEAP-012, qui évaluait la combinaison Keytruda (pembrolizumab) et Lenvima (lenvatinib) associée à une chimioembolisation transartérielle (TACE) chez des patients atteints de carcinome hépatocellulaire non métastatique et non résécable.

L'étude n'a pas atteint son objectif principal de survie globale, la probabilité d'un bénéfice statistiquement significatif lors d'une analyse ultérieure ayant été jugée faible. En revanche, le schéma combiné avait précédemment montré une amélioration significative de la survie sans progression, présentée au congrès de l'ESMO 2024 et publiée dans The Lancet.

Selon Dr Gregory Lubiniecki, vice-président du développement clinique mondial chez Merck, ces résultats 'ne montrent pas le bénéfice espéré sur la survie, malgré des données encourageantes sur la progression'. Dr Corina Dutcus, d'Eisai, souligne que ces données apportent des enseignements importants pour la prise en charge du cancer du foie non résécable.

Les autorisations actuelles de Keytruda et Lenvima, notamment en Chine pour cette combinaison, ne sont pas affectées par ces résultats.

