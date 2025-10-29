 Aller au contenu principal
Merck et Eisai interrompent une étude de stade avancé sur un traitement du cancer du foie
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 12:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Merck MRK.N et le japonais Eisai

4523.T ont annoncé mercredi qu'ils mettaient fin à une étude de phase avancée testant une thérapie expérimentale combinée pour traiter un type de cancer du foie, après que les résultats intermédiaires ont montré que le traitement n'était pas susceptible d'améliorer la survie globale.

L'étude a testé le Keytruda, médicament phare de Merck, et le Lenvima d'Eisai, ainsi qu'une procédure de traitement du cancer du foie appelée chimioembolisation transartérielle (TACE), chez des patients atteints d'un carcinome hépatocellulaire non résécable et non métastatique, qui est le type de cancer du foie le plus répandu.

Ce type de cancer est souvent diagnostiqué à un stade intermédiaire, où les traitements curatifs tels que la résection, l'ablation ou la transplantation ne sont pas viables. Cependant, certains patients peuvent encore bénéficier de traitements tels que le TACE, qui cible directement le foie.

Dans une analyse intermédiaire, les patients traités par l'association ont vécu plus longtemps sans que leur cancer ne s'aggrave, atteignant ainsi l'un des objectifs de l'essai en matière de survie sans progression par rapport au TACE.

Mais les données intermédiaires ont montré qu'il était peu probable que l'association atteigne l'objectif de survie globale, ce qui a incité les sociétés à mettre fin à l'essai de manière anticipée.

La thérapie combinée avait déjà échoué dans des essais l'étudiant pour d'autres types de cancers tels que le cancer du poumon, de l'œsophage et de la peau, entre autres.

Les résultats n'affectent pas les indications actuellement approuvées ni les autres essais en cours.

La combinaison thérapeutique Keytruda-Lenvima est approuvée aux États-Unis, dans l'Union européenne, au Japon et dans d'autres pays pour le traitement d'un type de cancer du rein et d'un type de cancer de l'utérus.

