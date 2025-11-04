Merck et Blackstone concluent un accord de recherche pour développer une thérapie anticancéreuse pour 700 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Merck MRK.N a déclaré mardi avoir conclu un accord pour recevoir des fonds gérés par Blackstone Life Sciences BX.N pour 700 millions de dollars afin de développer une thérapie expérimentale contre le cancer.
