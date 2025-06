Merck: essai de phase 3 dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 18/06/2025 à 15:50









(CercleFinance.com) - Merck et Daiichi Sankyo annonce que le premier patient a été traité dans le cadre d'un essai de phase 3 sur le cancer de la prostate afin d'évaluer l'efficacité et la sécurité de l'ifinatamab deruxtecan (I-DXd) par rapport au docétaxel chez des patients atteints d'un cancer de la prostate métastatique résistant à la castration (mCRPC).



L'essai fait suite aux résultats encourageants observés lors de l'étude de phase 1/2.



Selon Mark Rutstein, directeur du développement en oncologie chez Daiichi Sankyo, 'cet essai vise à déterminer si l'ifinatamab deruxtecan peut remplacer la chimiothérapie standard à base de taxanes .







