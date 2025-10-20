Merck entame la construction d'une usine de fabrication de 3 milliards de dollars en Virginie

Merck MRK.N a déclaré lundi avoir commencé la construction d'une usine de fabrication de produits pharmaceutiques de 3 milliards de dollars à Elkton, en Virginie, dans le cadre d'un investissement de plus de 70 milliards de dollars visant à développer la fabrication nationale et la recherche et le développement aux États-Unis.