Merck enregistre une perte au T1 avec l'acquisition de Cidara

par Deena Beasley

Merck & Co MRK.N a fait état jeudi d'une perte au titre de son premier trimestre, le laboratoire américain ayant enregistré une charge exceptionnelle liées à une acquisition, qui n'a pas été compensée par la hausse de 5% de ses ventes.

Le chiffre d'affaires sur janvier-mars est ressorti à 16,3 milliards de dollars après 15,5 milliards l'année dernière, alors que les analystes tablaient sur 15,8 milliards de dollars, selon les données LSEG.

Les pertes ajustées pour le trimestre, qui incluent une charge de 3,62 dollars par action liée à l'acquisition du fabricant de médicaments antiviraux Cidara Therapeutics, s'élèvent à 1,28 dollar par action, alors que les analystes tablaient sur une perte de 1,51 dollar par action.

Merck a ajusté sa fourchette de prévisions annuelles et dit désormais anticiper un bénéfice par action (BPA) compris entre 5,04 et 5,16 dollars pour 2026 et un chiffre d'affaires de 65,8 à 67 milliards, contre un BPA compris entre 5,00 et 5,15 dollars et un chiffre d'affaires de 65,5 à 67 milliards précédemment.

Merck a précisé que ces perspectives ne tenaient pas compte de l'impact de son projet d'acquisition de l'entreprise de biotechnologie Terns Pharmaceuticals TERN.O , qui entraînera une charge exceptionnelle de 2,35 dollars par action.

Les analystes anticipent un bénéfice de 5,12 dollars par action pour Merck en 2026, et un chiffre d'affaires de 66,6 milliards de dollars.

Les ventes du traitements anticancéreux Keytruda, médicament sur ordonnance le plus vendu au monde, ont augmenté de 12% pour atteindre 8 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes qui anticipaient 7,6 milliards. Ce chiffre total comprend 128 millions de dollars provenant d'une nouvelle version injectable du médicament, qui n'était auparavant disponible que sous forme de perfusion.

Les ventes du médicament contre les maladies pulmonaires Winrevair ont augmenté de 88% pour atteindre 525 millions de dollars, dépassant ainsi les 479 millions prévus par les analystes.

Merck a indiqué que les ventes du médicament antidiabétique Januvia avaient chuté de 28% pour s'établir à 574 millions de dollars, en raison d'une baisse de la demande et des prix aux États-Unis, ainsi que de la concurrence des génériques sur certains marchés internationaux.

Les ventes du vaccin contre le papillomavirus humain Gardasil ont reculé de 19% pour s'établir à 1,07 milliard de dollars.

Le secteur de la santé animale a constitué un autre point fort pour l'entreprise, avec un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 13%, à 1,8 milliard de dollars.

(Deena Beasley, version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)